ارتفاع الاسعار وانعدام السيولة ونقص الوقود تزيد من معاناة المواطن في الجفرة‎

قال عبدالناصر أحمد السنوسي مدير ادارة العلاقات والإعلام بالمجلس البلدي الجفرة إن معاناة المواطنين ببلدية الجفرة ارتفعت وتيرتها بسبب ارتفاع الأسعار وانعدام السيولة المالية ونقص الوقود.

وأضاف في تصريح خاص لـ”بوابة افريقيا الاخبارية” أكد أن انقطاع السيولة المالية عن مصارف الجفرة تجاوز الشهرين حيث استلمت آخر مرة قبل أسبوعين من شهر رمضان ورغم مرور أسبوعين على نهاية رمضان مازالت الأمور على حالها. مشيرا الى عدم استقرار الوضع الأمني وازدياد حالات السرقة سوى في المركبات الالية او المنازل.

وأشار السنوسي إلى أن المواد الغذائية أخذت في التناقص مؤخرا في اغلب مناطق البلدية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع اسعار السلع التموينية الاساسية المتمثلة في الزيت والطماطم والدقيق، إضافة إلى إقفال العديد من المخابز خلال الفترة الحالية نتيجة لانقطاع الدقيق أو ارتفاع اسعاره حث بلغ سعر 3 قطع من الخبز دينارا.

وقال ان بلدية الجفرة في تواصل دائم مع الحكومة المؤقتة وحكومة الوفاق للتوصل لحلول لهذه الازمات التي تمر بها المنطقة والتي اخذت في التفاقم . مطالبا الحكومات المعنية النظر لمواطني المنطقة الذين يعانون الامرين خلال هذه الفترة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية