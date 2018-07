” النائب الثاني للاستشاري للدولة”: استقرار ليبيا ضمان لوحدة الاتحاد الأوروبي

المتوسط

‏قال النائب الثاني لرئيس المجلس الاستشاري للدولة فائز العقاب، ” أن الأحداث أثبتت إن الهلال النفطي هو أعلى قمة في المشهد الليبي”.

وأضاف العقاب، خلال تغريدة عبر تويتر، ” أنه يمكن أن ترى من فوقه كل المصالح الدولية المختلفة وتراك بوضوح، أما الديمقراطية، والمصالحة، والوحدة الوطنية ،وحقوق الإنسان، ،الاستقرار والحرية فهي قيم، والقيم لا تولد الطاقة”.

وفي نفس السياق طالب العقاب،” أنه على بعض دول الاتحاد الأوروبي أن تفهم جيدا إن استقرار ليبيا ضمانه لوحدتها، وإن اختلاف مواقفها في ليبيا تهديد لاتحادها”.

