“وزير داخلية المؤقتة” يزور درنة لتقييم حجم أضرار الحرب مع الإرهاب

ترأس وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف وفد حكومي خلال زيارة وجولة تفقدية إلى مدينة درنة للاطلاع على أوضاعها وتقييم الأضرار الناجمة عن الحرب مع الجماعات الإرهابية التي كانت متحصنة في المدينة.

وتفقد وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف خلال الجولة التي شاركت بها عضو مجلس النواب انتصار شنيب، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي بوزارة الداخلية العقيد صلاح الخفيفي، ومدير الإدارة العامة للمنافذ بالوزارة العقيد البشير بن الحاج، إضافة مدير أمن درنة ورئيس قسم الدعم المركزي بالمدينة العقيد فتحي عقيلة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي فرع درنة العميد إبراهيم هاشم.

وعقد وزير الداخلية اجتماعا موسعا بمسئولي الأمن بالوزارة والمديرية في مقرها المؤقت بكلية التقنية الطبية داخل مدينة درنة، واطلع خلاله على سير الخطة الأمنية بمشاركة مختلف الأجهزة بعد استلام مهام تأمين المدينة من قبل القوات المسلحة العربية الليبية.

وحث وزير الداخلية على ضرورة فرض الأمن والمجاهرة به داخل المدينة، ومنع أي خروقات أو تجاوزات تحدث خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على أهمية إحلال القانون داخل هذه المدينة الغالية على نفوس الليبيين بعد أن عادت إلى أحضان الوطن من قبضة الجماعات الإرهابية.

وأعلن وزير الداخلية موافقة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني بالتعاقد على صيانة وإنشاء كافة المراكز والأقسام ومديرية الأمن المتضررة داخل مدينة درنة بعد تعرضها للدمار من قبل الجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن الوزارة ستباشر بالتعاقد على تنفيذ نحو 22 مشروع لإعادة البنية التحتية للوزارة دخل المدينة.

كما أعلن وزير الداخلية إن رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني يستعد لزيارة المدينة خلال هذه الأيام للوقوف على احتياجاتها عن كثب، مؤكدا أن اهتماماته تنصب هذه الأيام على إعادة الحياة لدرنة من خلال عقد دولته للعديد من الاجتماعات اليومية في هذا الشأن.

وأوضح مدير أمن درنة العقيد فتحي عقيلة أن تعليمات وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف حيال الخطة الأمنية لتأمين المدينة تسير على النحو الأمثل، لافتا إلى أن كل الأجهزة داخل مديرية الأمن تعمل بالتعاون مع القوات المساندة التي جاءت إلى المدينة بتعليمات الوزير.

وأكد أن سير عمل السرايا المكلفة من قبل الفروع والمديريات المجاورة لدرنة والمشاركة في الخطة الأمنية لتأمين المدينة، ولمساندة مديرية أمن درنة تعمل بـ«الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن درنة».

وتفقد وزير الداخلية خلال الجولة التي أجراها للمدينة شوارع وأحياء درنة، ووقف على مقر المديرية الذي دمرته الجماعات الإرهابية خلال سيطرتها على المدينة متعهدا بالعمل الفوري على إعادة إنشائه، كما قام بزيارة إلى مركز شرطة أمن الساحل، واطلع على سير العمل بالمركز وأبرز الاحتياجات التي تواجه قوات الأمن داخل المدينة متعهدا بالعمل على تنفيذها مباشرة.

وتفقد وزير الداخلية أوضاع عدد من الموقوفين لدى جهاز الأمن الداخلي، مطلعا على احتياجاتهم والتأكد من المعاملة الحسنة التي يتلقونها من قبل رجال الأمن الذين يعملون وفقا للقانون واحترام حقوق الإنسان.

وأكد وزير الداخلية أن قوات الجيش والأجهزة الأمنية والشرطية تعمل على قلب رجل واحد لإقامة دولة القانون والمؤسسات، وأنها لن تتوانى في إقامة الدولة المنشودة لكل الليبيين.

وقام وزير الداخلية بجولة تفقدية لبوابة سوسة مؤكدا على ضرورة إعادة إنشائها بالشكل الذي يحفظ تاريخ هذه البوابة في التصدي للجماعات الإرهابية وتعرض أفرادها للاغتيال، صادرا تعليماته بالمباشرة في ذلك فعليا.

