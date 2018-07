السفير الإيطالي : لا نهتم بإنشاء قاعدة عسكرية في جنوب ليبيا

المتوسط- جرجس فكري:

أقيم مؤتمر صحفي مشترك بين مدير الإدارة الأوروبية لؤي بهجت الترجمان و السفير الايطالي لدى ليبيا جوزيتي بيروتي بعد انتهاء اجتماع اللجنة الليبية الايطالية، يوم الاثنين بديوان وزارة الخارجية.

وأكد مدير الإدارة الأوروبية لؤى بهجت، “أن اجتماع اللجنة الليبية الايطالية المشتركة قد أنهت اجتماعها الذي عُقِد اليوم حيث ناقش الجانبان أطر التعاون بين ليبيا وإيطاليا وتغلب على الاجتماع الجانب الفني المتخصص” .

وأضاف بهجت،” أنه يأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون بين الدولتين لتنمية قدرات الأجهزة الوطنية الليبية للحدّ من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، و تبادل المقترحات و قد تم الأفاق على نقاط محددة تتعلق بالجوانب الفنية لهذا التعاون” .

وأوضح الترجمان، ” أن نتيجة الاجتماع كانت إيجابية للغاية و تحدث الجميع بصراحة” .

وأكد السفير الإيطالي، ” إن هذا الاجتماع هام وهدفه تنفيذ الخطة المشتركة لتعزيز قدرات حرس الحدود الليبي و حرس السواحل و البحرية الليبية، و هذا نتيجة زيارة وزير الداخلية الايطالي إلى ليبيا و إن نقاشاً مفيداً تم اليوم حول تفاصيل البرنامج ، خاصة فيما يخص تزويد الجانب الليبي بالقوارب و الزوارق المطاطية و العربات و التجهيزات الأخرى و كل ذلك بناء على طلب الجانب الليبي”.

وأضاف السفير الإيطالي،” أنه بالنسبة لمراكز الإيواء أوضح السفير ضرورة الإسراع بعمليات ترحيل المهاجرين بالتنسيق مع المنظمات الدولية”.

وأكد السفير الإيطالي،” أن هناك جهوداً كبيرة مبذولة من الجانب الليبي و بعض المهاجرين يعود للمحاولة مرة أخرى “.

وأوضح السفير الإيطالي،”إن ايطاليا ليست معنية بمراكز الإيواء أو توطين المهاجرين وأن التركيز على الترحيل، و أن الجانب الايطالي ليس مهتماً بإنشاء قواعد في الجنوب الليبي و إن هناك من يروج لهذه الشائعات ما هناك هو برنامج بناء على طلب ليبي من الاتحاد الأوروبي و العمل يتم وفق هذا الإطار بتعزيز قدرات الليبيين و ليس بتواجد عسكري ايطالي .”

و أكد مدير الإدارة الأوروبية عن رفض الجانب الليبي لإقامة مراكز إيواء بدول الجوار وأن العمل على تقليص مراكز الإيواء و ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم و ستتم سلسلة اجتماعات مع منظمة الهجرة الدولية.

و عن مايشاع عن قواعد أجنبية أكد الترجمان أن زيارة غات في إطار خطة وطنية مائة بالمائة و إن الدعم الايطالي دعم فني تقني لتوفير الإمكانيات و دعم القدرات لتأمين الحدود الجنوبية .

وأشار إلى أن التعاون الليبي الايطالي يستند على سياسة الدولة الليبية و احترام القوانين وأن ما يردده البعض عن وجود أجنبي فهو غير صحيح و لا يمت للواقع بصلة .

