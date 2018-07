غرفة العلميات الأمنية مصراتة تعلن تسليم المتهمين باختطاف أفرادها للنيابة

المتوسط – جرجس فكري:

أعلنت غرفة العمليات الأمنية المشتركة مصراتة عن إلقاء القبض على أحد الأشخاص الصادر في حقه أمر قبض من النيابة العامة مصراتة هو وأخرن في قضية اختطاف أفراد من الغرفة الأمنية المشتركة أثناء تأديتهم لواجبهم”.

وأوضحت الغرفة،” أن هناك من حاول تسييس عملية القبض أو جعلها جهوية وقبلية وإخراج الأمر من سياقه القانوني”.

وأضافت الغرفة،” أنه تم تسليم المقبوض عليهم مباشرة إلى النيابة العامة التي بدورها باشرت التحقيق معه ولا يزال موقوف على ذمة التحقيق”.

وفي نفس السياق أكد مجلس أعيان بلدية مصراتة للشورى والإصلاح ، خلال بيان له،” انه يساند الأجهزة الأمنية بالمدينة على كافة جهودهم المبذولة لحفظ استقرار المدينة بما في ذلك إلقاء القبض على المجرمين المارقين المطلوبين للعدالة”,

وأوضح المجلس، ” أنه لم ولن يتدخل من أجل الإفراج أو العفو عن مرتكبي الجرائم والخروقات بل يعتبر ذلك عائقا أمام جهود الأجهزة الأمنية “.

وطالب المجلس ، المجلس البلدي مصراتة والحكومة بتوفير كافة المساعدات للأجهزة الأمنية لتنفيذ مهامها على أحسن وجه

