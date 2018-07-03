حكومة إيطاليا بصدد إقرار مرسوم يقضي بمنح ليبيا زوارق دورية بحرية

من أجل “مكافحة مهربي البشر والتحكم في تدفقات المهاجرين غير النظاميين”، تضمنت مسودة مرسوم حكومي، منح ليبيا 10 زوارق دورية تتبع لخفر السواحل الايطالي إضافة إلى وحدتين بحريتين تتبعان للشرطة المالية.

كما تشتمل مسودة المرسوم الحكومي تخصيص مليون و 400 ألف يورو خلال عامين للصيانة وتدريب أفراد البحرية وخفر السواحل الليبي.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي زار طرابلس مؤخرا، قد تعهد في وقت سابق بأن الحكومة الجديدة ستمنح السلطات الليبية 12 قارب دورية وبتدريب طواقم بخفر السواحل هناك في إطار عملية صوفيا البحرية الأوروبية.

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