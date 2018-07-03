فرج الحاسي: “صنع الله” ضالع في هجوم “الجضران” ..والنفط سيبقى تحت الأرض

عقب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي، فرج سعيد الحاسي على إعلان المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، حالة القوة القاهرة في الموانئ النفطية، قائلا إن القرار يعني عدم قدرتها على بيع النفط لعملائها، وعليه كان من الأجدر برئيسها، مصطفى صنع الله، الاستقالة.

واتهم الحاسي، في تصريحات تليفزيونية “صنع الله” بالضلوع مع “إبراهيم الجضران” في الهجوم الذي تم مؤخراً على الموانئ النفطية، مرجعا السبب في ذلك إلى رغبة “صنع الله” في التنصل من تنفيذ ما اتفق عليه مع الأهالي فيما سمي “اتفاق الحقوق”، الذي تم في ميناء الزويتينة، بعد تعافي الإنتاج النفطي، والتخلص من التزاماته، لافتاً إلى تزامن الهجوم مع انتهاء المهلة الزمنية المتفق عليها.

وتابع، “إعلان حالة القوة القاهرة ينذر بطول أمد الصراع، لعدم رغبتهم في التنازل عن السيطرة على الموانئ النفطية، وهذا إجحاف بالحقوق وسيطرة مركزية وتهميش”

وأكمل، “إن “صنع الله مرتهن للسفارات الأجنبية وللشركات المستفيدة منه، والتي تدافع عنه، ونحن لا نعلم شيء عن تعاقدات السفن القادمة إلى الموانئ”، مشدداً على أن الشرعية مصدرها الشعب والواقع، وليس الاعتراف الدولي.

وطالب الحاسي بالتعجيل بإجراء الانتخابات من أجل حلحلة الوضع السياسي المتأزم، مؤكداً أن النفط سيبقى تحت الأرض حتى يتم الوصول إلى حل، وتحديد الجهة صاحبة الصلاحية لتسويقه، ومشددا على أهمية المطالبات الشعبية بذلك.

وذكر الحاسي، أن الأهالي والأشخاص المتواجدين في الحقول النفطية في الجنوب، الشرارة والفيل، متضررون وينوون إقفال الحقوق، مضيفاً أن مجلس النواب هو الجهة صاحبة الحق في الفصل في هذه المشكلة، لكونه السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا.

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