احوال الطقس والبحر اليوم الثلاثاء 3 يوليو 2018 و درجات الحرارة في أنحاء البلاد

توقع خبراء الطقس والارصاد في تقرير صادر اليوم عن حالة الطقس في ليبيا أن تشهد الأجواء انخفاض طفيف في درجات الحرارة علي اغلب مناطق الشمال الغربي مقارنة بهذا اليوم خاصة في لفترة مابعد الظهر او المساء.

وتوقع الخبراء ان تشهد الاجواء ارتفاع طفيف يطرا علي مناطق الخليج واشمال الشرقي مقارنة بالايام الماضية.

وفيما يلي درجات الحرارة القصوي المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 يوليو علي بعض المدن:

ابوكماش 32 درجة

العسة 36 درجة

زلطن 35 درجة

زوارة 33 درجة

الجميل 36 درجة

رقدالين 36 درجة

العجيلات 36 درجة

صبراتة 35 درجة

صرمان 35 درجة

الزاوية 36 درجة

العزيزية 37 درجة

السواني 37 درجة

الزهراء 36 درجة

جنزور 35 درجة

طرابلس 35 درجة

ترهونة 38 درجة

مسلاتة 37 درجة

الخمس 37 درجة

زليتن 39 درجة

مصراتة 38 درجة

ابوقرين 41 درجة

السدادة 41 درجة

سرت 35 درجة

النوفلية 36 درجة

بن جواد 34 درجة

راس لانوف 34 درجة

البريقة 35 درجة

الزويتينة 35 درجة

اجدابيا 38 درجة

سلوق 37 درجة

قمينس 37 درجة

بنغازي 37 درجة

توكرة 35 درجة

لابيار 34 درجة

المرج 33 درجة

البيضاء 29 درجة

شحات 28 درجة

سوسة 33 درجة

القبة 30 درجة

لابرق 30 درجة

درنة 30 درجة

طبرق 31 درجة

امساعد 33 درجة

الجغبوب 38 درجة

جالو 39 درجة

سرير 39 درجة

تازربو 40 درجة

الكفرة 41 درجة

القطرون 40 درجة

مرزق 40 درجة

غات 41 درجة

اوباري 40 درجة

براك الشاطئ 40 درجة

سبها 40 درجة

مردة 39 درجة

سوكنة 39 درجة

الجفرة 40 درجة

هون 39 درجة

الحمادة 45 درجة

الشويرف 41 درجة

بن وليد 42 درجة

مزدة 42 درجة

نسمة 42 درجة

درج 46 درجة

غدامس 47 درجة

نالوت 38 درجة

كاباو 38 درجة

تيجي 42 درجة

المجابرة 39 درجة

الجوش 40 درجة

الحرابة 39 درجة

الحوامد 41 درجة

يفرن 38 درجة

جادو 39 درجة

بدر 41 درجة

الرجبان 38 درجة

ككلة 38 درجة

شكشوك 40 درجة

الزنتان 39 درجة

المشاسية 40 درجة

لاصابعة 39 درجة

القواليش 40 درجة

السقيقة 39 درجة

غريان 38 درجة

حالة البحر اليوم الثلاثاء 3 يوليو

توقع الخبراء أن يبقى البحر هادئ الي خفيف الموج علي طول الساحل ارتفاع الموج لايتجاوز 0.50 متر درجة حرارة سطح البحر من 24 الي 25 درجة مئوية والرؤية جيدة.

هذا والله اعلم #طقس ليبيا