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ليبيا ترد على “رسوم الحدود المصرية”

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارتا المالية والداخلية في الحكومة المؤقتة، عن رفع رسوم الدخول والخروج للمواطنين المصريين القادمين إلى ليبيا ومركباتهم.

وجاء قرار الوزارتين احتجاجا على القرار الذي أصدرته السلطات المصرية منذ يومين، والذي يقضي بفرض رسوم إضافية على الأشخاص والمركبات المتوجهة إلى مصر.

وطالب وزير الداخلية، إبراهيم بوشناف، وزير المالية والتخطيط، كامل أبريك الحاسي، في رسالة رسمية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن رفع رسوم دخول المواطنين المصريين إلى الأراضي الليبية.

وأوضح بوشناف أن الرد على الرسوم المفروضة على المواطنين والمركبات القادمة إلى مصر من ليبيا برسوم مثلها جاء بناء على أن الاتفاقات الموقعة مع القاهرة تجسد المعاملة بالمثل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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