ديوان “داخلية المؤقتة”: إيطاليا تسعى لإعادة احتلال ليبيا وعوائد النفط تمول محاربة الشعب

أكد رئيس ديوان وزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة، العقيد أحمد بركة، وجود قواعد وقوات عسكرية إيطالية، بشكل علني ومعلوم، في مدينة مصراتة.

وأوضح رئيس ديوان داخلية المؤقتة، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أن إيطاليا تحاول توطين المهاجرين الأفارقة في مدينة غات، لإبعادهم عن جزيرة صقلية وعن أوروبا، مضيفاً، أن هناك مؤشرات قوية على سعي إيطاليا وحلفائها إلى إعادة احتلال ليبيا، دون إرادة الشعب الليبي.

وتابع، “منطقة غات واحة حيوية استراتيجية سياحية، تطل على الجزائر، ويتدفق إليها المهاجرون من كل من مالي وتشاد”

وقال بركة، إن رفض إيطاليا والدول الأوروبية تسليم الموانئ النفطية إلى المؤسسة المنبثقة عن الحكومة المؤقتة يشير إلى الرغبة في عدم معرفة حجم ثروات الليبيين من عائدات النفط، ومراقبة إنفاقها، مضيفاً أنه قد اتضح لأهالي الجنوب أن أموال النفط، والذي يبذلون جهدا كبيرا من أجل حمايته، في حقول الفيل والشرارة وغيرهما، يتم حرمانهم منها، ومنحها للإرهابيين، ليعيدوا محاربة الشعب الليبي، وتدمير مقدراته، لافتاً إلى أن الجنوب يعاني تدهورا على المستوى الأمني والصحي والاقتصادي.

وأشار إلى تدخل إيطاليا في أزمة الاقتتال بين قبيلتي “التبو” و “أولاد سليمان”، وعقد مؤتمر المصالحة في روما، بحضور وزير الداخلية الإيطالي، ممثلا للحكومة الإيطالية، بالإضافة إلى مسؤول الهجرة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدة بنود، منها الرجوع إلى اتفاقية عام ٢٠٠٨، والتي أبرمت بين ليبيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، بإنشاء قواعد عسكرية للجيش الليبي، بحسب تأكيده.

وكما شار إلى موقف أهالي الجنوب القوي الرافض للتدخلات والمحاولات الإيطالية، مشيراً إلى قيام قبيلة الطوارق بالتنسيق مع قبائل الجنوب، وأهالي غات بإغلاق المطار ومنع دخول الإيطاليين، بالإضافة إلى مطالبة القيادة العامة للجيش الوطني باستهداف أي جسم أجنبي، ومنع انتهاك السيادة الوطنية.

وحول الخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة المخططات الإيطالية، كشف أن القيادة العامة للقوات المسلحة قد قامت بتكليف اللواء توفيق الشريف، آمرا للكتائب والقوات المكلفة بحماية المنطقة، فيما اجتمعت قبائل الطوارق مع قبائل التبو وأولاد سليمان والقذاذفة والورفلة والمقارحة، وكافة مكونات الجنوب، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع طارئ لأعيان ومشايخ قبائل الجنوب، بمدينة مرزق.

