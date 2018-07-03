اخبار ليبيا الان

إنقاذ 3 قوارب هجرة بالقرب من طرابلس

تم النشر منذُ 6 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت دورية لحرس السواحل من إنقاذ 3 قوارب مطاطية كانت بالقرب من سواحل طرابلس وعلى متنها  276 مهاجرا غير قانوني، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم القوات البحرية، العميد أيوب قاسم.

وأوضح المتحدث أن 54 طفلا و29 إمرأة كانوا على متن قوارب الهجرة المطاطية، مُشيراً إلى أنهم من 16 جنسية بينها 14أفريقية و2 عربية.

وأشار قاسم إلى أن دورية حرس الساحل تمكنت من اللحاق بقاربين فقط، بينما وصلت إلى الثالث عندما كان في حالة غرق.

وقامت دورية حرس السواحل بإيصال المُهاجرين إلى القاعدة البحرية في طرابلس حيث تم تقديم المُساعدات الإنسانية الضرورية لهم، ومن ثم جرى نقلهم إلى مركز إيواء المهاجرين في طريق السكة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك