إنقاذ 3 قوارب هجرة بالقرب من طرابلس

تمكنت دورية لحرس السواحل من إنقاذ 3 قوارب مطاطية كانت بالقرب من سواحل طرابلس وعلى متنها 276 مهاجرا غير قانوني، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم القوات البحرية، العميد أيوب قاسم.

وأوضح المتحدث أن 54 طفلا و29 إمرأة كانوا على متن قوارب الهجرة المطاطية، مُشيراً إلى أنهم من 16 جنسية بينها 14أفريقية و2 عربية.

وأشار قاسم إلى أن دورية حرس الساحل تمكنت من اللحاق بقاربين فقط، بينما وصلت إلى الثالث عندما كان في حالة غرق.

وقامت دورية حرس السواحل بإيصال المُهاجرين إلى القاعدة البحرية في طرابلس حيث تم تقديم المُساعدات الإنسانية الضرورية لهم، ومن ثم جرى نقلهم إلى مركز إيواء المهاجرين في طريق السكة.

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