الصحة تعلن انطلاق دورة تدريبية في مجال ميكنة الحاسب الآلي

أعلن وكيل عــام وزارة الصحــة والمكلف بمهام تيســير مهام الوزارة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، الْيَوْمَ الثلاثاء، انطلاق الدورة التدريبـية الأولي من نوعها في مجــال الحاسب الآلي والميكنة بديوان وزارة الصحة بالبيضاء.

وأكد عقوب، بأن الهدف من الدورة مواكبة التطور الفني والتقني في طرق الميكنة بما يستهدف إرساء المهــنية في العمل والتنمــية المستدامة لكافة العاملين بديــوان وتطــوير مهاراتهــم في مجــال الــحاسب الآلي لكافــة الإداريين والموظفين والموظفات و رؤساء الأقسام بالوزارة وذلك وفق الخطط الإستراتيجية للوزارة خلال 2018.

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