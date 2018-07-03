سيالة وماكرون يجتمعان بموريتانيا ويناقشان عدة قضايا

العنوان-نواكشوط

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد حفل غداء العمل الذي جمع ماكرون مع الرؤساء والقادة الأفارقة على هامش أعمال القمة الأفريقية 31 التي انطلقت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أمس الأحد.

وقال المكتب الإعلامي لخارجية الوفاق إن اللقاء تناول الأوضاع الحالية في ليبيا، حيث نقل سيالة لماكرون الأوضاع الحالية في المرافق والمنشآت النفطية في ليبيا ، كما تم التطرق إلى القضايا العامة ذات الاهتمام المشترك مثل قضايا الهجرة والإرهاب والطاقة والجريمة العابرة للحدود بحسب الصفحة الرسمية لإدارة الاعلام الخارجي بوزارة الخارجية.

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