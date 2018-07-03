فطح: نعمل على تجهيز صكوك البلديات من ميزانية الطوارئ

قال مدير إدارة المحافظات بوزارة الحكم المحلي صلاح فطح، الثلاثاء، إن الوزارة تعمل على تجهيز صكوك البلديات من ميزانية الطواري بعد تسييل القيمة من الرئاسي.

وأوضح فطح، في تصريح للرائد، أن المجلس الرئاسي سيل قيمة مالية قدرها 200 مليون لحساب وزارة الحكم المحلي ستوزع على البلديات حسب جاهزية حسابات الطواري، مؤكدا أن الصكوك ستكون جاهزة في غضون أيام.

وأشار فطح إلى أن اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية لازالت تنتظر موافقة الرئاسي لتمديد فترة عمل البلديات التي انتهت ولايتها القانونية أو تحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة،

يشار إلى أن أكثر من 100 بلدية، خلال العام ،2018 ستنتهي ولايتها القانونية في إدارة المجالس بالبلديات.

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