داخلية الوفاق : الحديث عن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في مدينة غات مجرد ترهات

ليبيا – علقت وزارة داخلية الوفاق أمس الاثنين على الاخبار التى تم تداولها بشأن وجود مشروع لإنشاء قاعدة عسكرية أجنبية قرب مدينة غات، مؤكدةً على أن تلك الاخبار مجرد ترهات.

داخلية الوفاق جددت وفقاً لمكتبها الإعلامي التأكيد على أن حكومة الوفاق لديها ثوابت واضحة تتمثل في رفض توطين المهاجرين في ليبيا وعدم السماح بوجود أي عناصر عسكرية أجنبية تحت أي مسمى.

وأوضحت أن مراكز إيواء المهاجرين هي مراكز مؤقتة لحين إعادتهم لبلدانهم الاصلية، لافتةً إلى أن هناك تعاون مع ايطاليا بخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية ومن ضمن برامج التعاون وجود لجنة فنية من مختلف الوزارات المعنية تجتمع بشكل دوري مع الخبراء الايطاليين في مجال تأمين وادارة الحدود لتعزيز القدرات الليبية في مكافحة تهريب المهاجرين والحد من تدفق الهجرة.

وأكدت الوزارة على أن مدينة غات ستكون من أهم المناطق الحدودية ضمن برامج تامين الحدود ، مبينةً بأنه سيتم تعزيز تأمين منطقة غات باعتبارها منطقة عبور مستهدفة من عصابات التهريب والاتجار بالبشر.

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