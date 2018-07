المتوسط/ عمر النجار:

افتتــح وكيل عــام وزارة الصحــة والمكلف بمهام تيســير مهام الوزارة الدكتور سعد عقوب، اليوم الثلاثاء بحضور الوكيل المساعد للوزارة غيث دربوك ومدير إدارة الموارد البشرية بالديوان محمد الجبالي ومدير إدارة الإعــلام بالوزارة معتز الطرابلسي، بالإضافة إلى حضور مدير مكتب الوكيل العام طارق نوح للمشاركة في انطلاق الدورة التدريبـية الأولي من نوعها في مجــال الحاسب الآلي والميكنة بديوان وزارة الصحة بالبيضاء .

وأكد وكيل عام وزارة الصحة أنَّ الهدف من الدورة مواكبة التطور الفني والتقني في طرق الميكنة بما يستهدف إرساء المهــنية في العمل والتنمــية المستدامة لكافة العاملين بديــوان وتطــوير مهاراتهــم في مجــال الــحاسب الآلي لكافــة الإداريين والموظفين والموظفات و رؤساء الأقسام بالوزارة وذلك وفق الخطط الاستراتيجية للوزارة خلال 2018 .

وأضاف عقوب، أن وزارة الصحة المؤقتة تدعم مثل تلك الأنشطة والدورات التدريبية في مجال رفع الكفاءة على الرغم ما تُواجهه من تحــديات آملا من المشاركين الاستفادة من الدورة والأنشطة المماثلة وتطبيق ما يتلقونه فيها من معلومات ومعارف في تطوير عمل الإدارات وتطبيقها عمليا على الواقع.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الموارد البشرية محمد الجبالي، أنَّ الدورات التدريبية التي تعــتزم الوزارة تنفيــذها ســتوفر الآليات اللازمة للعمــل و مدى الاحتياج الفعلي للتوسع في الخدمات المقدمة، أو إضافة خدمات جديدة من خلال دورة رفع الكفاءة ودورات إضافية تخصصية في مجــال تكنولوجيا المعــلومات للعاملين بنظم المعلومات، مضيفا أنَّ الدورات تجري تحت إشراف وتنظيم إدارة الموارد البشرية بالوزارة وتنفيذ المهندس خالد مصطفي اخنيفر.

The post وكــيل «صحة المؤقتة» يفتتح الدورة التدريبية الخاصة بـ «ميكنة الحاسب الآلي» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية