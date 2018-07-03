بماذا تعهد الوفد المصري خلال لقائه بسيالة ؟

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بحكومة الوفاق، محمد سيالة، خلال اليومين الماضيين، مع وفد جمهورية مصر العربية على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التي تعقد في العاصمة نواكشوط بموريتانيا، لبحث ملف فرض السلطات المصرية رسوم دخول لكافة المواطنين الليبيين العابرين الحدود البرية الليبية المصرية وأثرها السلبي على تواصل الشعبين الشقيقين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية بالعاصمة طرابلس، -في تعميم صحفي خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه- أن الوفد المصري وعد بنقل شواغل السلطات الليبية، مؤكدا أنه سيبذل جهوده برفع هذه الرسوم وتسهيل إجراءات سفر الليبيين المسافرين إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة والعائدين منها.

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