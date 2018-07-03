داخلية الوفاق مراكز توطين المهاجرين بغات “مؤقتة ” وليست قاعدة عسكرية

العنوان-طرابلس

جددت وزارة الداخلية المفوضة في حكومة الوفاق، نفيها إقامة مشروع لقاعدة عسكرية قرب مدينة غات ،مشيرة أن الوزير عبد السلام عاشور “أكد في أكثر من مناسبة أن لحكومة الوفاق ثوابت واضحة، وهي رفض توطين المهاجرين في ليبيا، وعدم السماح بوجود أي عناصر عسكرية تحت أي مسمى”.

و أضافت الوزارة ،في منشور نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك،أن منطقة غات تعد من أهم المناطق الحدودية، وستكون من ضمن برامج تأمين الحدود، باعتبارها منطقة عبور مستهدفة من عصابات التهريب والاتجار بالبشر.

كما أشارت إلى أن مراكز إيواء المهاجرين، هي مراكز مؤقتة إلى حين إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، مشيرة إلى وجود تعاون مع إيطاليا بخصوص مكافحة الهجرة غير القانونية، وتأمين وإدارة الحدود، بهدف تعزيز القدرات الليبية في مكافحة تهريب المهاجرين، والحد من تدفق الهجرة.

و هناك تعاون مع ايطاليا بخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية ومن ضمن برامج التعاون وجود لجنة فنية من مختلف الوزارات المعنية تجتمع بشكل دوري مع الخبراء الايطاللين في مجال تامين وادارة الحدود لتعزيز القدرات الليبية في مكافحة تهريب المهاجرين والحد من تدفق الهجرة .

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