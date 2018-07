« برلماني»: لجنة خارطة الطريق تبحث معوقات عمل البرلمان في بنغازي

خاص المتوسط

أعلن عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أن لجنة خارطة الطريق تجتمع الأن في فندق تبستي بمدينة بنغازي.

وقال الدرسي، في تصريح خاص لـ” المتوسط” إن لجنة خارطة الطريق اجتمعت لإيجاد حلول للمشاكل التي تعيق عمل البرلمان، بالإضافة إلى لمناقشة مدى امكانية عودة مجلس النواب الى مقره الرئيسي بنغازي وفق ما نص عليه الاعلان الدستوري.

وأوضح الدرسي، أن لجنة خارطة الطريق مؤلفة من كل الدوائر الانتخابية في ليبيا، مبينا أنه تم اختيار عضوين من كل دائرة.

وكان المنسق الإعلامي لبلدية بنغازي، سليم الشحومي، أعلن وصول عدد من أعضاء مجلس النواب إلى مدينة بنغازي حيث كان في استقبالهم عدد من المشائخ والاعيان وبعض من منظمات المجتمع المدني الفاعلة في بنغازي.

وقال الشحومي في تصريح خاص لـ” المتوسط” إنه بحسب تصريح عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسى، ستعقد الاجتماعات اعتبارا من اليوم الثلاثاء على تمام الساعة 11 صباحا بفندق تيبستى السياحي.

وأوضح، أنه سيتخلل تواجد اعضاء مجلس النواب الذي يقارب عن 30 نائبا عدة اجتماعات مع المسؤولين بالمدينة ومشائخ واعيان بنغازي ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين بالمدينة وكذلك زيارة عدة مواقع ومقرات في بنغازي

