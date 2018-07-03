الحكومة المؤقتة تتعاقد على إنشاء منظومة مطافي متكاملة داخل قاعدة الأبرق الجوية

ليبيا – أذنت الحكومة المؤقتة اليوم الثلاثاء للمؤسسة الوطنية للموارد المائية بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع إنشاء خطوط مياه رئيسية وفرعية ومنظومة مطافي متكاملة داخل قاعدة الأبرق الجوية.

الحكومة المؤقتة خصصت في نص القرار الذي تلقت المرصد نسخة منه مبلغ وقدره ( 997،170،000 د.ل ) بإعتباره مشروع هام وضروري على أن يتم تسييل القيمة المذكورة بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء.

وأكدت الحكومة على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقاً للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة.