ديوان المحاسبة يطالب الرئاسي بالتدخل لدعم صندوق موازنة الأسعار

أوضح رئيس ديوان المحاسبة عدم تأثير الاعتمادات المستندية برسم التحصيل التي منحها المصرف المركزي لعدد من تجار القطاع الخاص علي توفر السلع وانخفاض الاسعار في السوق.

وأقترح علي المجلس الرئاسي العمل علي دعم صندوق موازنة الاسعار للقيام بالمهام الموكلة اليه والمتمثلة في موازنة الاسعار في السوق الليبي من خلال توريد وتوزيع السلع الاساسية عن طريق مراكز التوزيع.

ورأي ضرورة اصدار قرار عاجل بتخصيص مبلغ كافي من النقد الاجنبي لصندوق موازنة الاسعار خاصة وانه قام بإحالة الترسيات والعقود الجاهزة الي المصرف المركزي لتغطيتها والمتمثلة في زيت نباتي ومكرونة طماطم معجون سكر شاي.

وطالبه بضرورة التواصل مع المصرف المركزي لغرض تسهيل تغطية الاعتمادات للمعاملات المحالة اليه من قبل صندوق موازنة الاسعار بعد التأكد من صحة وسلامة الاجراءات والتي من بينها موافقة الديوان المحاسبة علي العقود المبرمة وفقا للاختصاصات الممنوحة لها.

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