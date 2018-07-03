حكومة الوفاق تنفي إنشاء قاعدة عسكرية إيطالية بالجنوب الليبي

نفت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس الليبية، صحة الأنباء التي تتحدث عن عزم إيطاليا على إنشاء قاعدة عسكرية في جنوب البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها أكدت “أكثر من مرة أن حكومة الوفاق ترفض توطين المهاجرين في ليبيا ولا تسمح بوجود أي عناصر عسكرية أجنبية تحت أي مسمى”.

وعن مراكز إيواء المهاجرين في البلاد، أكدت الوزارة أنها “مراكز مؤقتة لحين إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وتطالب بأن تكون هذه المراكز في الدول المصدرة للهجرة وليس في ليبيا”.

وبشأن التعاون بين حكومة الوفاق وإيطاليا، قالت الوزارة “هناك تعاون مع إيطاليا بخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومن ضمن برامج التعاون وجود لجنة فنية من مختلف الوزارات المعنية تجتمع بشكل دوري مع الخبراء الإيطاليين، في مجال تأمين وإدارة الحدود لتعزيز القدرات الليبية في مكافحة تهريب المهاجرين والحد من تدفق الهجرة”.

كما بينت الوزارة أن “منطقة غات ستكون من أهم المناطق الحدودية التي سيتعزز تأمين الحدود فيها، باعتبارها منطقة عبور مستهدفة من عصابات التهريب والاتجار بالبشر”.

وفي وقت سابق حذرت القيادة العامة التابعة للواء المتقاعد خليفة، الأطراف الدولية التي ترغب بإنشاء وجود عسكري لها في بعض مناطق الجنوب الليبي بحجة التصدي للهجرة غير الشرعية.

وأكدت قيادة حفتر في بيانها اليوم الجمعة، أن ذلك يعتبر انتهاكا بشكل صارخ لقواعد القانون الدولي، ويمثل اعتداء سافرا على الدولة الليبية وسيادتها على أراضيها.

وأعلنت، أنها ستتخذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية الدولة الليبية وحدودها وشعبها ومؤسساتها ومنشأتها ومقدراتها الاقتصادية وبما يمنع أي تصرف يمثل عدوانا وانتهاكا للسيادة الوطنية، وفقا للبيان.

وذكر البيان، أن ذلك جاء في الوقت الذي تحرص فيه القيادة العامة على إنشاء علاقات دافئة وشراكات استراتيجية متوازنة مع كل الأطراف الدولية بما يحقق المصالح المشتركة بين ليبيا وغيرها من الدول.

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