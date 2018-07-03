ارتفاع إنتاج أوبك النفطي 320 ألف برميل يومياً في يونيو

أظهر مسح لرويترز نشر أمس الاثنين ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) النفطي خلال في يونيو.

وخلال اجتماع في 22 يونيو الماضي وافقت أوبك على زيادة الإمدادات من خلال العودة بمستوى الالتزام بتخفيضات الإنتاج السارية منذ يناير 2017 إلى 100 بالمئة، وذلك بعد أشهر من إنتاج دون المستوى من دول بينها فنزويلا وأنجولا.

وقالت السعودية إن الإجراء سيترجم إلى زيادة في الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً.

ويوضح مسح يونيو أن الإنتاج من 12 دولة عضو في أوبك لديها أهداف في خفض الإمدادات بموجب الاتفاق ارتفع بمقدار 680 ألف برميل يوميا مقارنة مع مايو وزاد إجمالي إنتاج أوبك 320 ألف برميل يومياً.

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