انتهاء أعمال صيانة شبكات المياه والصرف ببنغازي

أعلنت بلدية بنغازي، أن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي انتهت من أعمال صيانة خط مياه قطر (300) الواصل بحقل الهوارى.

وأوضحت البلدية، أن أعمال الصيانة شملت أيضا العمل على إصلاح خط قطر (100 ) مم في منطقة وسط البلاد وكذلك صيانة خط قطر (100) بمنطقة جليانه، لافتة إلى أنه ومن ضمن الأعمال التي قامت بها شركة المياه والصرف الصحي وبالتعاون مع شركة برقة للاستثمار العقاري تمت صيانة خط رئيسي المتضرر الواقع بشارع جمال عبدالناصر بمنطقة سيدي حسين

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