هيئة كهرباء المؤقتة ترد .. طرح الاحمال في المنطقة الغربية لا علاقة له بالموانئ النفطية

ليبيا – نفت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة في بيان لها أمس الاثنين كل ما ورد في بيان الشركة العامة للكهرباء طرابلس بشأن الانقطاع الذي سيحدث على المنطقة الشرقية في حال استمرار قفل الموانئ النفطية.

الهيئة أكدت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن ماورد في البيان المذكور عاري عن الصحة ومنافي للواقع بحسب ما أفاد التحكم الجهوي بالمنطقة الشرقية ومحطة توليد كهرباء شمال بنغازي.

وطمأن البيان المواطنين بان الشبكة تشهد استقرار كلي وليس هناك أي طرح احمال على امتداد المنطقة الشرقية.

وأوضح البيان أن العجز في الشبكة بالمنطقة الغربية ناتج عن خروج محطتي الخمس “وحدات الاستعجالي” وجزء من محطة الرويس عن الشبكة مما أسفر عن عجز بقيمة 1400 ميجاوات على امتداد المنطقة الغربية وليس كما يشاع في البيان المذكور . الهيئة العامة أهابت في ختام بيانها بأنها على اتم الاستعداد لمد يد العون لتخفيف المعاناة عن المواطنين في ليبيا. يشار إلى أن شركة الكهرباء في طرابلس قد نوّهت أمس الاثنين المواطنين وكافة القطاعات الخدمية والصناعية إلى أنه في حال استمرار قفل الموانئ النفطية سيترتب عن ذلك إيقاف معظم وحدات التوليد في محطتي “شمال بنغازي للدورة المزدوجة والزويتينة الغازية”. وأكدت بأن اقفال الموانئ سيؤدي إلى فقدان 1000ميجاوات من القدرات الإنتاجية لتلك المحطتين نتيجة لعدم إمكانية تشغيلهما بالوقود الخفيف مما سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي إلى أكثر من 12 ساعة يومياً في المنطقة الشرقية وزيادة ساعات طرح الأحمال في المنطقة الغربية.

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