لجنة خارطة الطريق تعقد اجتماعها ببنغازي لبحث هذه الملفات

عقدت لجنة خارطة الطريق، اليوم الثلاثاء، اجتماعها في فندق تبيستي بمدينة بنغازي.

وكشف عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أنه “من المقرر أن يناقش الاجتماع خارطة طريق لإيجاد حلول للمشاكل التي تعيق عمل البرلمان، إضافة إلى بحث سبل إعادة مقر مجلس النواب إلى مقره الرئيسي ببنغازي، ومسألة قانون الانتخابات والدستور”.

وأوضح الدرسي، أن “لجنة خارطة الطريق تضم نائبين عن كل دائرة من الدوائر الانتخابية، ومهمتها وضع خارطة طريق للمختنقات السياسية والدستورية التي تعاني منها البلاد”.

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