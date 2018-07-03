تفاصيل لقاء السراج مع آمر خفر السواحل

التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الثلاثاء، كل من عميد مهندس عبد الله عمر تومية آمر قوات خفر السواحل والعميد أيوب عمرو قاسم المتحدث باسم رئاسة أركان القوات البحرية.

وتناول اللقاء نتائج اجتماع اللجنة الليبية الايطالية المشتركة، حيث قدم العميد تومية تقريراً بالخصوص، أكد فيه اتفاق الجانبين على برامج التعاون والدعم الفني المطلوب في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والذي يشمل برامج للتدريب والتنسيق في عمليات الإنقاذ، ومن المقرر أن يسلم الجانب الإيطالي زورقين إلى قوات خفر السواحل الليبي خلال الأيام القليلة القادمة.

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