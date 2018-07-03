اللجنة الإيطالية – الليبية لمكافحة الهجرة تبدأ تنفيذ مهامها بطرابلس

بدأت اللجنة الإيطالية – الليبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، الإثنين في العاصمة طرابلس، تنفيد خطة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، لتقوية الإمكانات الليبية في عمليات الإنقاذ ومراقبة الحدود الجنوبية، وفق ما ذكر السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني.

وقال بيروني، في تغريدة له نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” اليوم الإثنين، إن خطة وزير الداخلية الإيطالي تهدف إلى تسريع ترحيل المهاجرين، وتحسين ظروف مراكز الإيواء.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، قد تعهد الأربعاء الماضي، بمنح السلطات الليبية 12 قارب دورية وبتدريب طواقم بخفر السواحل للتصدي للهجرة غير الشرعية المنطلقة من الشواطئ الليبية.

إلى جانب ذلك، أوضح سالفيني أن إيطاليا دربت 213 ضابطًا من خفر السواحل الليبي، ويمكن تدريب 300 آخرين ضمن عملية صوفيا الأوروبية، بحسب ما نشرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

يشار إلى أن ماتيو سالفيني قد زار الإثنين الماضي العاصمة الليبية طرابلس في زيارة تعد الأولى لمسؤول من الحكومة الإيطالية اليمنية المنتخبة مؤخرا إلى ليبيا.

وكانت الحكومة الإيطالية الجديدة، قد أعلنت في منتصف الشهر الماضي، عن تنفيذ خطة متكاملة وغير مسبوقة مع ليبيا للتصدي للهجرة غير الشرعية واحتواء تدفق موجات النزوح والتي تحولت إلى أزمة متفاعلة على الصعيد الأوروبي.

وتتمثل الخطة في إنعاش مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا مقابل دعم سياسي واقتصادي، من خلال زيادة حجم الدعم في التجهيزات البحرية لدوريات خفر الساحل الليبي والتوجه لتزويد ليبيا بعشرة زوارق إضافية، بينها ثلاثة زوارق رأسية بالفعل حاليا في ميناء بنزرت التونسي، والإسراع في استكمال غرفة العمليات بطرابلس وتحديث الاتفاقيات الموقعة مع البلديات.

وتشمل الخطة كذلك منطقة فزان وعلى الحدود مع النيجر حيث يجري التفكير في إرساء نقطة ارتكاز عسكري إيطالي في منطقة غات لدعم عمليات مراقبة وضبط الحدود، مشيرة إلى أنه يوجد توافق إيطالي ليبي حاليا بشأن ضرورة التصدي لأنشطة المنظمات غير الحكومية التي تشجع على تهريب المهاجرين.

وأوضحت بيانات المنظمة الدولية للهجرة، أن أعداد المهاجرين المتواجدين في ليبيا وصلت إلى 662 ألف مهاجر، 91% منهم ذكور و10% من القصّر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر