قطر تدين الاستيلاء المسلح على المنشآت النفطية في شرق ليبيا

عبرت دولة قطر، عن إدانتها واستنكارها لاستيلاء مجموعات مسلحة على ميناءي السدرة ورأس لانوف بمنطقة الهلال النفطي، بحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية القطرية أمس الإثنين.

وأكدت قطر، أن الاستيلاء على مصادر النفط الليبية المملوكة لجميع الشعب الليبي دون تمييز بين الفصائل لجعلها تحت سيطرة فصيلٍ سياسي دون غيره، لن يسهم إلا في تعميق الهوّة وسدّ الأفق أمام إمكانية تحقيق المصالحة الوطنية التي ينشدها الشعب الليبي ويعيق جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن.

وحذرت قطر على لسان وزارة خارجيتها، أن هذه الخطوة غير المسؤولة تهدر الثقة في نوايا من دفعوا بالأحداث لهذا المنزلق الخطير وفي جديتهم للوصول إلى حلّ سياسي حقيقي ينهى الأزمة الليبية ويلملم شتات الوطن الليبي، وفق ما ذكر البيان.

وشدد البيان، على ضرورة وأهمية المحافظة على البينة التحتية لليبيا كحق أصيل للشعب الليبي بجميع انتماءاته وكذلك على حقوق الأجيال القادمة التي من حقها أن ترث بنيةً تحتية متماسكة يمكن أن يقوم عليها اقتصادٌ قويّ يدفع بعجلة التنمية في جميع مناطق ليبيا.

وقال البيان: إن “قرارات مجلس الأمن المتعاقبة، نصّت على إدانة محاولات تصدير النفط بشكل غير مشروع ومن خلال مؤسسات موازية للمؤسسات التي تقع تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني، مما يعني بوضوح وبشكل لا لَبْس فيه أن انتزاع إدارة منشآت النفط من المؤسسة الوطنية للنفط ووضعها تحت سيطرة ميليشيات مسلحة، هو تصرف عبثي يقوم على قانون القوة لا قوة القانون ويعدّ مخالفة صريحة وواضحة للشرعية والمجتمع الدوليين”.

وتوقفت عمليات إنتاج النفط وتصديره في شرق البلاد، عقب إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الإثنين الماضي، عن تسليم الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموازية في البيضاء، وسط ردود أفعال دولية ومحلية عدة رافضة لهذا الإجراء الذي اعتبرته مخالفا لقرارات مجلس الأمن.

وبلغت الخسائر الإجمالية اليومية للإنتاج جراء إغلاق الموانئ نحو 850 ألف برميل من الخام، و710 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وأكثر من 20 ألف برميل من المكثفات، كما تقدر الخسائر الإجمالية للإيرادات الناجمة عن عمليات الإغلاق حوالي 67.4 مليون دولار.

وانخفض الإنتاج النفطي في ليبيا عقب هذه الأحداث إلى حوالي 315 ألف برميل يوميا مع امتلاء صهاريج التخزين في ميناءي الحريقة والزويتينة، بعد أن منع مسؤولين في شرق ليبيا التصدير، بعد أن تخطى الإنتاج النفطي في ليبيا قبل هذه الأحداث مليون برميل يوميا.

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