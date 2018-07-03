داخلية الوفاق تعلن عن شروط السماح بالتظاهر

قالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، إنه “يتعين على كل راغب في التظاهر السلمي، تقديم إخطار مكتوب إلى مديرية الأمن الموجود في نطاقها المظاهرة، يتضمن تاريخ وتوقيت المظاهرة ومكان تجمعها وخط سيرها، ويجب أن يقدم هذا الاخطار قبل موعد المظاهرة ب48 ساعة ويحق لمديرية الأمن منح الإذن أو رفضه وفق للقانون”.

كما اشترطت الداخلية أن “يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة لها”.

ونبهت بأنه “لا يجوز لأي شخص يشارك في التظاهر وهو يحمل سلاح ولو كان مرخصا له حمله، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة”.

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