الاتحاد الأوروبي يدعم “صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا” بـ7 ملايين يورو

أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بيتينا موشايد، عن مساهمة الاتحاد في دعم صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا بقيمة 7 ملايين يورو إضافية، بحسب ما نشرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

وجددت موشايد، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الإثنين بطرابلس، تأكيدها على التزام الاتحاد الأوروبي القوي باستقرار وسلام ووحدة ليبيا، مؤكدة على اعتزاز الاتحاد بالوقوف إلى جانب جارته ليبيا للمساعدة في تحقيق السلام المستدام في جميع أنحاء البلاد، حسب قولها.

وجاء المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع السابع لصندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا صباح اليوم في طرابلس، برئاسة وزير التخطيط المفوض الطاهر الجهيمي، ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا ماريا ريبيرو، وسفيرة الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية.

وقال الطاهر الجهيمي، إن الاجتماع يهدف إلى تقييم ما تم إنجازه من خلال الصندوق وتحديد التحديات والممارسات الفضلى في سبيل تقديم أقصى دعم ممكن إلى البلديات وحكومة الوفاق الوطني من أجل تحسين الحياة اليومية للشعب الليبي، وفق ما نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها في “فيسبوك”.

من جهتها أعلنت ماريا ريبيرو، أن الصندوق قام منذ عام 2016 بتنفيذ 285 مشروعا في بني وليد وبنغازي وككلة وسبها وسرت وطرابلس وأوباري، منها مشاريع شبكات كهرباء وبنية تحتية ومستشفيات ومدارس، معبرة عن شكرها للبلديات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا والشركاء الدوليين الذين ساهموا في هذه الانجازات.

فيما أكد السفراء المشاركون في الاجتماع، دعمهم المستمر لصندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، وللشعب الليبي، وخطة عمل الأمم المتحدة من أجل ليبيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم في منتصف مارس الماضي دعما ماليا لليبيا بقيمة 50 مليون يورو، لتبني برنامجا لتحسين الظروف المعيشية وصمود السكان الضعفاء في البلديات الليبية الرئيسية وذلك في إطار الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي للتنمية في أفريقيا.

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