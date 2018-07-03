تومية: اتفاق ليبي إيطالي لمكافحة الهجرة

استعرض لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بآمر خفر السواحل عميد مهندس عبد الله تومية، نتائج اجتماع اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة.

وقال المكتب الإعلامي للسراج، إن تومية قدّم، خلال اللقاء الذي عقد الثلاثاء، بحضور المتحدث باسم رئاسة أركان القوات البحرية العميد أيوب قاسم، تقريرا بخصوص نتائج اجتماع اللجنة.

وأكد تومية في التقرير اتفاق الجانب الليبي والإيطالي على برامج التعاون والدعم الفني المطلوب في مواجهة ظاهرة الهجرة غير القانونية.

وبين تومية أن البرنامج يشمل التدريب والتنسيق في عمليات الإنقاذ، ومن المقرر أن يُسلّم الجانب الإيطالي زورقين إلى خفر السواحل الليبي خلال الأيام القليلة القادمة.

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