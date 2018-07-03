المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان: الاتحاد الأوروبي لا يعتزم إعادة القاصدين أوروبا إلى ليبيا

أعلنت المفوضية الاوروبية لحقوق الإنسان أن الاتحاد الأوروبي لن ينظم مطلقا عمليات إعادة مهاجرين إلى ليبيا أو إرسالهم على متن سفن أوروبية إلى الشواطئ الليبية، وذلك انطلاقا من القيم الاوروبية والقوانين الدولية والأوروبية.

وقالت الناطق باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي ناتاشا برتود وفقا لوكالة اكي الإيطالية للأنباء إنهم يدركون الوضع غير الإنساني للعديد من المهاجرين في ليبيا، حيث تعمل الأمم المتحدة على تحسين أوضاعهم.

ولفتت ناتاشا برتود إلى عزمهم اتباع آلية عبور طارئة لإجلاء هؤلاء الأشخاص من ليبيا.

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