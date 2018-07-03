لقاء برلماني ليبي مصري بشأن "أزمة المنفذ"

استقبل رئيس مجلس النواب المصري (علي عبد العال)، اليوم وفدا من مجلس النواب الليبي، ضم رئيس لجنة العلاقات الخارجية (حسن البرغثي)، وعضو مجلس النواب (صلاح أبو شلبي).

اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس النواب المصري (مصطفى بكري)، (حمدي ابوسليمان)، (مهدي العمدة)، تناول تداعيات قرار فرض زيادة على رسوم دخول الليبيين لمصر عبر منفذ السلوم البري.

رئيس مجلس النواب المصري، استمع للوفد، ووعد بمناقشة الطلب الليبي مع رئيس مجلس الوزراء المصري في اقرب وقت.

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