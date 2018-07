قرارات «صنع الله».. بين كبرياء التحكم في النفط وإعلان العداء للجيش.. والمواطن هو الضحية

المتوسط – أحمد جمال

فيما يواصل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق، مصطفى صنع الله التأليب على صناعة النفط في ليبيا عبر جملة القرارات التي اتخذها، حاول رئيس المجلس الرئاسي فايز السراح انتزاع إدانة سياسية من قمة الاتحاد الإفريقي لقرار المشير خليفة حفتر، تسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة، وعند فشله في ذلك غادر القمة، وذلك حسب موقع فرانس 24.

الشكل والمضمون

المشكلة أن «صنع الله» يتمسك بالشكل ويتجاهل المضمون، في قرار الجيش تسليم الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، وهو إضافة إلى كونه نزوع شخصي من قبل «صنع الله»، فهو من جانب آخر؛ استمرار في التغطية؛ بل والمشاركة في هدر موارد النفط من خلال المصرف المركزي في طرابلس، والمجلس الرئاسي، وكأن المصرف المركزي في طرابلس ملكية شخصية للصديق الكبير، وهذا التمسك (العناد) رغم الخراب الاقتصادي الذي تسبب فيه، يطرح سؤال أين يقف صنع الله، مع مصالح الناس؟ أم مع من يبدد هذه الثروة، كما كشف تقرير ديوان المحاسبة؟.

المصرف المركزي في قبضة المليشيات

ولعل ما أشار له المقال الذي نشره موقع «المونيتور»، ومقره واشنطن، للكاتب جيسون باك، الباحث في الشأن الليبي، من أنه «منذ رحيل معمر القذافي في 2011 وتحول ليبيا إلى جنة للميليشيات، فإن المجموعات المسلحة التي تسيطر على مبنى المصرف المركزي ومحافظ المصرف المركزي لديها نفوذ أكبر على كيفية إنفاق عائدات الخام، مقارنة بالمجموعات المسلحة التي تسيطر فقط على المنشآت النفطية». تكشف لصنع الله ولغيره أين تذهب أموال النفط؟!!

وقدر الكاتب أنه «لطالما لم يحاول حفتر تهريب النفط، فإن الحصار الراهن يظل هدفه معارضة فرع المصرف المركزي في طرابلس، والذي لا يحظى بشعبية في الشرق، وليس الدخول في معركة خاسرة مع مؤسسة النفط الوطنية».

وتحدث الكاتب عن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وقال: إنه «من الشخصيات التي لا تحظى بشعبية كبيرة في ليبيا. ويتهمه منتقدوه بتمويل الميليشيات الإسلامية، والتدخل في عملية إصدار خطابات الائتمان، بطريقة تصب لصالح الأطراف في غرب ليبيا. ضمن سياسة متعمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي التابع لحكومة الوفاق في طرابلس، ليصبح السؤال إذا كان هذا هو مصير النفط، هدر؛ ونهب؛ وفساد؛ وتمويل ميلشيات، فلم لا يبقى في باطن الأرض مادام أن مصيره سيكون بيد السراق والنهابين؟

اصطفاف في خدمة من؟

ومع ذلك يصر مصطفى صنع الله، على التمسك بالشكل في موضوع تسليم الموانئ للمؤسسة الوطنية لنفط في بنغازي، رغم ما كشفه تقرير ديوان المحاسبة من هدر للثروة الوطنية ساهم فيها مصرف ليبيا المركزي، الذي تحول له عائدات النفط، ليشكل الإصرار من قبل صنع الله على من موقفه من قرار المؤسسة العسكرية حماية مصالح الليبيين هو اصطفاف لا يخدم تلك المصالح، وإنما يساهم حتى وإن كان بحسن نية على استمرار «النهب الممنهج» لثروة الليبيين، حسب تعبير الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على ليبيا غسان سلامة.

إعلان حالة القوة القاهرة

وامعانا في موقفه طلب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط من الشركات النفطية «عدم الاعتداد بأية مراسلات أو طلبات أو تعليمات، لا تكون صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس» أو «إحدى الجهات الرسمية بالدولة صاحبة الاختصاص في إصدار التعليمات أو توجيه المراسلات أو طلب الردود حول ما هو مثار من مسائل ومواضيع»، مشددًا على ضرورة التقيد بتعليماته على «اعتبار هذا الموضوع في غاية الأهمية».

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الاثنين 2 يوليو، حالة القوة القاهرة على عمليات شحن النفط الخام من مينائي الحريقة والزويتينة.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أن الإعلان عن هذا الإجراء يأتي على خلفية الأزمة التي تمرّ بها البلاد حاليًا، حيث كان تم الإعلان أيضًا عن حالة القوة القاهرة في كل من مينائي السدرة ورأس لانوف.

النواب تشكيل غرفة عمليات

من جهة أخرى أقر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تشكيل غرفة عمليات مصغرة تتولى العمل على متابعة إصدار قرارات إعادة تشكيل مجالس إدارة الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضح بيان صادر عن مجلس النواب أن قرار تشكيل اللجنة، جاء بناء على القرار رقم 52 للعام 2018، والذي يقضي وفقاً للمادة الأولى منه، تشكيل اللجنة على النحو التالي: «المؤسسة الوطنية للنفط (رئيساً)»، «مندوب عن القيادة العامة للجيش (عضواً)»، « مندوب عن الحكومة الليبية المؤقتة (عضواً)»، «مندوب عن مصرف ليبيا المركزي (عضواً)»، «مندوب عن وزارة الداخلية (عضواً)».

دعم قرار الجيش

وفي موقف له دلالته أعلن المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز والمياه، دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط والغاز المنبثقة عن الحكومة المؤقتة، برئاسة فرج الحاسي، وذلك لتنفيذ القرار الشجاع الصادر عن القيادة العامة للجيش العربي الليبي بتعليمات من المشير خليفة حفتر، بخصوص استلام الموانئ النفطية والحقول النفطية، في مناطق إنتاج النفط والغاز.

وأضاف المجلس في بيان له، أننا ندعم عجلة الإنتاج لرفع المعاناة عن المواطن الليبي، ونطمئن الشعب الليبي، بأن النفط والغاز مصدر رزق كل الليبيين ولا أحد يستطيع المساس بهم.

الحاسي.. وشرط التزود بالنفط

فيما أعلن رئيس المؤسسة للنفط التابعة للحكومة المؤقتة، فرج سعيد الحاسي، عدم تزويد أي ناقلة بالنفط إلا بعد الحصول على إذن قائلًا: «لن يتم تزويد أي ناقلة بالنفط إلا بعد الحصول على موافقتنا».

وأكد مصدر مطلع منع ناقلة نفط من الدخول إلى ميناء الزويتينة، لتحميل النفط، تنفيذ للأوامر الصادرة من القيادة العامة بنقل تبعية المؤسسة الوطنية للنفط للحكومة المؤقتة.

كما أكدت مصادر أخرى منع ناقلة نفط من دخول ميناء الحريقة للتزويد بالنفط.

شراكة في المسؤولية

موقف مصطفى صنع الله؛ مهما غُلف بحسن النية، إلا أن الرجل يتجاهل الوقائع؛ وهي أن هناك إنتاج يومي من النفط يقدر بـمليون برميل يوميا، تذهب عائداته إلى المصرف المركزي بطرابلس التابع لحكومة الوفاق، ولكن حالة الإفقار رغم ذلك مستمرة، والأزمة الاقتصادية تتفاقم حتى وصلت رغيف الخبز.

التفكير المنطقي يقول إن جميع الأطراف المشاركة في إفقار الناس مسؤولة مسؤولية سياسية وأخلاقية، ومنها المؤسسة الوطنية للنفط، كونها تصر على تسليم ثروة المجتمع لمن يسرقها، وهذا يطرح علامة استفهام كبيرة بحجم معاناة الناس أمام المصارف أو مطاردتهم للقمة العيش التي عزت خلال هذه السنوات العجاف التي نعيش، لماذا يفعل صنع الله ذلك؟!!!.

