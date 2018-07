المتوسط – أحمد جمال

أعلنت مصلحة المرافق التعليمية، عقد الاجتماع الدوري العادي الموسع اليوم الثلاثاء 3 يوليو، برئاسة المدير العام، علي القويرح.

وأوضح الحساب الرسمي لمصلحة المرافق التعليمية، عبر فيس بوك، أن الاجتماع ناقش آلية تنفيذ مشروعاتها الخدمية للنصف الثاني من العام 2018.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لعمل الإدارات والمشاكل والصعوبات التي تواجهها وإمكانية تذليلها.

