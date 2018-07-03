الحكومة المؤقتة تقرر إنشاء مدرستين بمدينة سوسة

قال مصدر مطلع بديوان رئاسة وزراء الحكومة المؤقتة لمراسل “بوابة أفريقيا الإخبارية” بأن وزراء بالحكومة الليبية المؤقتة قرر “إنشاء مدرستين” بالمنطقة التعليمية ببلدية شحات بالفرع البلدي للبلدية “بمدينة سوسة”.

وقد نص القرار على أن يتم بطريقة المناقصة المحدودة إنشاء مدرستين بالمنطقة التعليمية شحات بالفرع البلدي سوسة طبقاً لقرار مجلس الوزراء ذو الرقم 236 لسنة 2018 الذي أشار له هذا القرار.

وحدد القرار أن تكون قيمة إنشاء كل مدرسة في حدود (3.888.750) دينار وفقاً للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة.

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