في لقاء تلفزيوني.. وزير «تعليم الوفاق» يستعرض خطة امتحانات الشهادة الثانوية

المتوسط – أحمد جمال

يعقد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني د. عثمان عبدالجليل، حورًا تلفزيونيًا، مساء اليوم الثلاثاء 3 يوليو، وسوف يتم بث اللقاء مباشرة عبر صفحة الوزارة، على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك.

ويتناول الحوار حسبما أفاد الحساب الرسمي للوزارة، على فيس بوك، خطة إجراء امتحانات الشهادة الثانوية بالقاعات والمدرجات الجامعية للعام الدراسي الجاري «2017 – 2018)، فضلاً عن توضيح أخر التحضيرات والاستعدادات للوزارة في هذا الشأن.

