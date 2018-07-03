الحرس البلدي بالبيضاء وشحات يحذر التجار من رفض الدينار الورقي

حذّرت اليوم فروع جهاز الحرس البلدي في كل من بلديتي البيضاء وشحات جميع أصحاب الأنشطة التجارية من عدم تعاملهم بعملة الدينار الليبي الورقية .

وأضافت في خطاب لها أنه بعد أن لوحظ شكوى عدد من المواطنين عدم قبول بعض أصحاب المحال تعاملهم بعملة الدينار الورقي، فإنه “نعلمكم بأنه لم يصدر أي قرار يمنع التعامل بهذه العمله وعلى من يتعرض لهذه المسأله إن يتقدم بشكوى الى مراكز الحرس البلدي القريبة منه”، ونوهت بأنه سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين

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