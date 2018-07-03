جلسة حوارية حول الإعلام والتنمية في سبها

سبها-العنوان

شهدت قاعة التجمع الوطني فزان في سبها جلسة حوارية بعنوان “دور الإعلام في التوعية وتنمية المجتمع” نظمتها جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة بحضور عدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الإعلامي .

وقال رئيس جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة ومنظم ومشرف الجلسة، أحمد بركة عبد الله “جلستنا تناولت عدة محاور منها التوعية المجتمعية وعزوف النساء عن مجال العمل الإعلامي في سبها وتأثير وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على الأطفال ودور الإعلام في حل قضايا المجتمع”.

وأضاف “تناولنا على مدار يومين هذه المحاور والحقيقة الجلسة كانت رائعة جدا وتبادل الآراء مبهر وخرجنا بعدة توصيات لإيصال الفكرة أكثر للقراء والمستمعين”.

من جانبه قال عبد الرحمن مختار البوسيفي، وهو إعلامي سابق، “إن الجلسة تناولت الإعلام التنموي وهو أحد الحلول المفروض أن نتجه إليها كإعلاميين، لكي يكون لدينا إعلام لديه الفكرة الإعلامية الصحيحة وأن نعمل على مجتمع يكون على دراية أكثر وثقافة أكثر ويكون للإعلام خطة مدروسة ومفهومة وواقعية لأنه سيقوم بإعطاء معلومات للفرد والمجتمع”.

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