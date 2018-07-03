هيئة الكهرباء والطاقات المتجددة تؤكد استقرار الشبكة في المنطقة الشرقية

نفى رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية المؤقتة المهندس فخري المسماري، حدوث إطفاء عام على المنطقة الشرقية جراء توقف الموانئ النفطية عن العمل، وبأنه عارٍ عن الصحة ومنافي للواقع تماماً .

وطمأن المهندس فخري المسماري – في بيان له حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الليبية – أهالي المنطقة الشرقية بأن الشبكة تشهد استقرار كلي، بحسب إفادة التحكم الجهوي بالمنطقة الشرقية، وكذلك ما ورد أيضاً عن محطة توليد الكهرباء شمال بنغازي، وليس هناك أي طرح أحمال على امتداد المنطقة الشرقية، وليس كما ذكر في بيان الشركة العامة للكهرباء طرابلس .

وأكد المسماري أن الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية المؤقتة على أتم الاستعداد، لمد يد العون لتخفيف المعاناة عن أهلنا في طرابلس والمنطقة الغربية وكافة مواطنينا في شتى ربوع الوطن .

وأوضح المهندس فخري المسماري أنه فيما يتعلق بالعجز في الشبكة بالمنطقة الغربية، بأنه ناتج عن خروج محطتي الخمس “وحدات الاستعجالي”، وجزء من محطة الرويس عن الشبكة، مما نتج عنه عجز في التوليد بقيمة “1400 ميغاوات”، على امتداد المنطقة الغربية وليس كما يشاع في البيان المذكور .

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