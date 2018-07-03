السراج يبحث مع رئيس لجنة تنفيذ الإعتمادات المستندية حل أزمة الخبز والدقيق

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أمس الثلاثاء مع كل من مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الاقتصاد لبحث ازمة الدقيق والخبز .

وحضر الاجتماع رئيس لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية و عضو لجنة تنفذ القرار رقم ” 505 ” بشأن توريد بعض السلع الاساسية بموجب مستندات برسم التحصيل.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الاعلامي للمجلس الرئاسي تغطية احتياجات المطاحن العامة والمخابز من مواد القمح والدقيق والزيت والخميرة بصفة عاجلة إضافة لتوفير احتياجات القطاع الخاص من تلك المواد.

وأشار المكتب الاعلامي إلى الاجتماع يأتي في إطار اهتمام رئيس المجلس الرئاسي بإيجاد حلول عاجلة سريعة لما يطرأ من مشاكل في قطاع الخدمات وتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين.

المرصد – متابعات

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