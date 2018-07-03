الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحيي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

أحيت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات صباح اليوم اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بحضور وزير الداخلية المفوض العميد عبد السلام عاشور ووكيل الوزارة العميد خالد مازن ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزير الدولة لشؤون النازحين وعدد من مدراء إدارات وزارة الداخلية وممثلين عن المجلس الرئاسي وعدد من رؤساء البعثات السياسية المعتمدة لدى ليبيا.

وأكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن إحياء هذا اليوم يعتبر تضامنا محليا وعربيا وعالميا لمواجهة هذه الآفة التي تهدد دول العالم كافة ، خاصة عقب النزاعات والحروب التي شهدتها عدة دول.

من جهته أوضح وزير الداخلية المفوض أن مكافحة المخدرات هي مسؤولية الجميع خاصة أن هذه الآفة أصبحت مصدر قلق للعالم أجمع ولليبيا خاصة.

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