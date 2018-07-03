بني وليد تستضيف الملتقى الوطني الليبي‎

استضافت مدينة بني وليد صباح اليوم الاجتماع التشاوري للملتقى الوطني الليبي الذي ينظمه اتحاد طلبة جامعة بني وليد بالتعاون مع مركز الحوار الإنساني وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وحضر الاجتماع ممثل مركز الحوار الإنساني في تونس “أمية الصديق” وعضو الاتحاد العام لطلبة ليبيا “سالم معتوق” وعدد من أعيان وحكماء المدينة وجمع من النخب السياسية والثقافية و منتسبي المنظمات الأهلية.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمسرح كلية التقنية الإلكترونية بالمدينة عددا من القضايا من بينها؛ الأمن والدفاع، وتوزيع السلطات، والعملية الدستورية، والأولويات الوطنية، والمسار الانتخابي، وبني وليد، واستحقاقات المرحلة.

و شهد حوارات مكثفة تمت خلالها مناقشة الأبعاد المختلفة للأزمة الليبية وتداعياتها على الأوضاع المعيشية للمواطن. وخلص إلى عدد من الملاحظات والرؤى تعتبر في مجملها مقترحات لإنهاء الأزمة الراهنة وفق حلول تجمع مختلف الأطياف السياسية والمكونات الاجتماعية للشعب الليبي.

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