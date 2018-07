انفراجة لأزمتي الوقود والسيولة بالجفرة

المتوسط _ محمد سيد

أكد رئيس مجلس أعيان وحكماء بلدية الجفرة أحمد أبو طالب، الثلاثاء، أن إمدادات الوقود لكل المحطات بالبلدية ستصل بدءًا من يوم غد الأربعاء.

وقال أبو طالب، في تصريح نشره المجلس البلدي الجفرة بصفحته في “فيسبوك”، إن وصول الوقود للجفرة يأتي بعد تواصله مع المسؤولين بالمنطقة الشرقية ومناقشة أزمة الوقود معهم.

أشار أبو طالب أنه توجه إلى مدينة مصراتة وناقش مع مسؤوليها أزمة إمداد الوقود، مبيناً أنهم أبدوا استعدادهم لإمداد بلدية الجفرة بالوقد بداية من الخميس المقبل.

وبشأن انعدام السيولة في البلدية، أكد أبو طالب أن الأزمة بطريقها إلى الحل بعد التواصل مع رئاسة أركان الوفاق بخصوص النقل بواسطة الطيران.

منوهاً إلى أن مصرف ليبيا المركزي جاهز لإرسال شحنة سيولة نقدية لجميع فروع المصارف ببلدية الجفرة خلال اليومين القادمين.

