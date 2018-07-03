عقد رئيس ديوان المحاسبة التابع للحكومة المؤقتة عمر عبد ربه صالح اجتماعا، تم خلاله مناقشة بعض الموضوعات ذات الطابع الفني في عمل الديوان، ومتابعة تنفيذ الخطة السنوية.
وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الديوان بمدينة البيضاء مديرو الإدارات العامة والفرعية ومديرو المكاتب بالديوان.
رئيس ديوان المحاسبة يبحث مع مديري الإدارات والمكاتب عددا من الموضوعات
عقد رئيس ديوان المحاسبة التابع للحكومة المؤقتة عمر عبد ربه صالح اجتماعا، تم خلاله مناقشة بعض الموضوعات ذات الطابع الفني في عمل الديوان، ومتابعة تنفيذ الخطة السنوية.
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