المتوسط- عبدالله عسكر

عقد عميد بلدية المرج، المقدم وهبي أنور الرخ، اجتماعا، أمس الاثنين، لبحث المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل قطاع التعليم والعمل على حلها وتذليلها.

وشارك في الاجتماع وكيل ديوان المجلس البلدي عبدالوهاب العيش، ومدير الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الأستاذ مصطفى زيد، ومنسق قطاع التربية والتعليم المرج صالح العيش.

The post عميد «المرج» يبحث آليات حل مشاكل التعليم بالبلدية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية