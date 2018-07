“الشكشاك” يبحث مع رئيس «المحاسبة» صرف تعويضات لأهالى تاورغاء

المتوسط:

اجتمع رئيس المجلس المحلي تاورغاء “عبدالرحمن الشكشاك”، صباح اليوم الثلاثاء بمقر ديوان المحاسبة ، مع رئيس الديوان “خالد شكشك” بحضور مدير الإدارة العامة لفحص الحسابات العامة ، ورئيس مكتب ديوان المحاسبة بمدينة مصراته، ورئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق مدينتي تاورغاء ومصراته ، عن لجنة مصراتة “يوسف الزرزاح “.

وتناول الاجتماع، بحث آلية صرف جبر الضرر لأهالى مدينة تاورغاء، حسب الإجراءات القانونية اللازمة على أن تتم المباشرة خلال أقرب وقت ممكن وإبلاغ المصارف المختصة بذلك.

