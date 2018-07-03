اخبار ليبيا الان

“الشكشاك” يبحث مع رئيس «المحاسبة» صرف تعويضات لأهالى تاورغاء

تم النشر منذُ 12 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

اجتمع رئيس المجلس المحلي تاورغاء “عبدالرحمن الشكشاك”، صباح اليوم الثلاثاء بمقر ديوان المحاسبة ، مع رئيس الديوان “خالد شكشك” بحضور مدير الإدارة العامة لفحص الحسابات العامة ، ورئيس مكتب ديوان المحاسبة بمدينة مصراته، ورئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق مدينتي تاورغاء ومصراته ، عن لجنة مصراتة “يوسف الزرزاح “.

وتناول الاجتماع، بحث آلية صرف جبر الضرر لأهالى مدينة تاورغاء، حسب الإجراءات القانونية اللازمة على أن تتم المباشرة خلال أقرب وقت ممكن وإبلاغ المصارف المختصة بذلك.

The post “الشكشاك” يبحث مع رئيس «المحاسبة» صرف تعويضات لأهالى تاورغاء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك