«الأعلى للقضاء» يثني على جهود «العدل» في تنظيم الدورات التدريبية

أثنى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، على مجهودات وزارة العدل في تنظيم وإقامة الورش التدريبية للعاملين بالقطاع، وكذلك دور رؤساء الأقلام وأمناء الخزائن بالمحاكم لما يقومون به من عمل داخل مقارهم القضائية.

وأكد وزير العدل، خلال كلمته في وقائع الجلسة الصباحية بفعاليات ورشة العمل التي تنظمها الوزارة بعنوان «المشكلات العملية لقانون الرسوم القضائية – الأسباب والحلول» على تبسيط وتسهيل الإجراءات على المواطن، خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.

