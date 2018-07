«صنع الله» يلتقى مبعوث أمريكا الجديد في تونس

المتوسط:

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله، اليوم الثلاثاء،القائم بالأعمال المؤقت للسفارة الأمريكية لدى ليبيا “جوشوا هاريس”.

وأفادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا،في تغريدة لها على موقع التواصل الإجتماعى “تويتر”، بأن اللقاء جاء لبحث آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا حيث أكد صنع الله، على أن المنشآت النفطية الليبية ملك لليبين.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء للقائم بالأعمال المؤقت للسفارة الأمريكية لدى ليبيا مع “صنع الله” يعد الأول مع مسؤول ليبي منذ توليه منصبه بدلا من القائمة الأمريكية السابقة “ستيفاني ويليامز” ، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة و التي تتجسد في إعلان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أصدر قرارا بتسليم منطقة الموانيء النفطية إلى المرسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة القرار الذي عارضته بشدة حكومة الوفاق الوطني وخاصة المهندس مصطفي صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للوفاق، فضلا عن إعلان “صنع الله” حالة القوة القاهرة في مينائي الحريقة و الزويتينية و السدرة و رأس لانوف.

